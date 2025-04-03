В 2025 г. в Самарскую область планируют привлечь 400 соотечественников из-за рубежа

В среду, 2 апреля, на заседании правительства Самарской области и. о. министра труда, занятости и миграционной политики Сергей Курсов рассказал о мерах поддержи, предусмотренных для соотечественников, решившихся на переселение в регион из-за рубежа.

Меры поддержки будут организованы в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и рассчитанную на 2014–2030 годы.

Так, на 2025 год, по словам Сергея Курсова, планируется выделить 11,5 млн руб. из федерального бюджета, а общий объем финансирования программы с 2025 по 2027 гг. составит 27,57 млн рублей.

Средства потратят на несколько программных мероприятий: выплаты в размере 20 тыс. рублей на обустройство; оказание единовременной финансовой помощи на аренду жилья на первое время (до первого полугодия) — 10 тыс. руб. компенсации в части аренды жилого помещения; средства на обучение, в том числе дополнительное профессиональное и переобучение. Кроме того, предусмотрены деньги на оперативное вовлечение человека в трудовую деятельность.

"Исходя из установленных контрольных показателей на 2025 г., мы предполагаем, что привлечем порядка 400 соотечественников, проживающих за рубежом в качестве участников программы и порядка 800 членов их семей. В первую очередь, ожидаем приезда к нам квалифицированных специалистов, обладающих опытом работы и специальностью", — подчеркнул Сергей Курсов.

Он отметил, что привлеченные соотечественники будут иметь не просто статус мигрантов, которых не смогут трудоустроить, а окажутся востребованными специалистами, задействованными на предприятиях Самарской области.