В 2025 г. в Самарскую область планируют привлечь 400 соотечественников из-за рубежа

В среду, 2 апреля, на заседании правительства Самарской области и. о. министра труда, занятости и миграционной политики Сергей Курсов рассказал о мерах поддержи, предусмотренных для соотечественников, решившихся на переселение в регион из-за рубежа.
Меры поддержки будут организованы в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и рассчитанную на 2014–2030 годы.
Так, на 2025 год, по словам Сергея Курсова, планируется выделить 11,5 млн руб. из федерального бюджета, а общий объем финансирования программы с 2025 по 2027 гг. составит 27,57 млн рублей.
Средства потратят на несколько программных мероприятий: выплаты в размере 20 тыс. рублей на обустройство; оказание единовременной финансовой помощи на аренду жилья на первое время (до первого полугодия) — 10 тыс. руб. компенсации в части аренды жилого помещения; средства на обучение, в том числе дополнительное профессиональное и переобучение. Кроме того, предусмотрены деньги на оперативное вовлечение человека в трудовую деятельность.
"Исходя из установленных контрольных показателей на 2025 г., мы предполагаем, что привлечем порядка 400 соотечественников, проживающих за рубежом в качестве участников программы и порядка 800 членов их семей. В первую очередь, ожидаем приезда к нам квалифицированных специалистов, обладающих опытом работы и специальностью", — подчеркнул Сергей Курсов.
Он отметил, что привлеченные соотечественники будут иметь не просто статус мигрантов, которых не смогут трудоустроить, а окажутся востребованными специалистами, задействованными на предприятиях Самарской области.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой