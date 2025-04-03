В Самаре умер молодой врач-акушер больницы Середавина

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В Самаре на 30-м году жизни скоропостижно скончался врач акушер-гинеколог Михаил Амосов. С 2019 г. он работал в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы