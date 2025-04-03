Глава СУ СК заинтересовался деятельностью мигрантов, которые продают в Самаре мясо в условиях антисанитарии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о противоправных действиях мигрантов в Самаре. Из обращения в приемную следует, что на рынке в Советском районе города осуществляется незаконная предпринимательская деятельность мигрантами.
Более года иностранные граждане без использования платежных терминалов реализуют скоропортящуюся и мясную продукцию в условиях антисанитарии без соответствующих сертификатов качества.
Кроме того, они проживают на территории объекта, проводят религиозные обряды, а также в нарушение требований безопасности организовали автозаправочную станцию для большегрузов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени мер к нарушителям не принято.
В СУ СК России по Самарской области по доводам, изложенным в комментарии, начата процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.