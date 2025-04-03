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Глава СУ СК заинтересовался деятельностью мигрантов, которые продают в Самаре мясо в условиях антисанитарии Самарская студентка перевела мошенникам 76 тыс. руб., спасая сбережения Экс-высокопоставленному полицейскому Мадову продлили арест Под Самарой в движении загорелся грузовик Наркоторговец из Новокуйбышевска при виде полиции проглотил 5 пакетов с запрещенными веществами

Происшествия

Глава СУ СК заинтересовался деятельностью мигрантов, которые продают в Самаре мясо в условиях антисанитарии

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о противоправных действиях мигрантов в Самаре. Из обращения в приемную следует, что на рынке в Советском районе города осуществляется незаконная предпринимательская деятельность мигрантами.

Более года иностранные граждане без использования платежных терминалов реализуют скоропортящуюся и мясную продукцию в условиях антисанитарии без соответствующих сертификатов качества.

Кроме того, они проживают на территории объекта, проводят религиозные обряды, а также в нарушение требований безопасности организовали автозаправочную станцию для большегрузов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени мер к нарушителям не принято.

В СУ СК России по Самарской области по доводам, изложенным в комментарии, начата процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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