В Самаре задержан мужчина, который скрылся от следователей в Курганской области

В Самаре в дневное время экипаж Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Октябрьском районе. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании "тревожной кнопки" — их помощь потребовалась в одной из гостиниц, расположенной на 3-й просеке.
Персонал гостиницы объяснил прибывшим росгвардейцам, что один из постояльцев находится в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе и демонстративно игнорирует правила поведения в общественном месте. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок посетитель не реагировал.
Проверив личность молодого человека по информационным базам данных, росгвардейцы установили, что он числятся в федеральном розыске. Полиция Курганской области разыскивала его как обвиняемого, скрывшегося от военных следователей.
Патрульные задержали 26-летнего мужчину и передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.