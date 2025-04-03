В Самаре задержан мужчина, который скрылся от следователей в Курганской области

В Самаре в дневное время экипаж Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Октябрьском районе. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании "тревожной кнопки" — их помощь потребовалась в одной из гостиниц, расположенной на 3-й просеке.

Персонал гостиницы объяснил прибывшим росгвардейцам, что один из постояльцев находится в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе и демонстративно игнорирует правила поведения в общественном месте. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок посетитель не реагировал.

Проверив личность молодого человека по информационным базам данных, росгвардейцы установили, что он числятся в федеральном розыске. Полиция Курганской области разыскивала его как обвиняемого, скрывшегося от военных следователей.

Патрульные задержали 26-летнего мужчину и передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.