В Самарской области 2 апреля теплая погода установила новые рекорды

В Самарской области теплая погода продолжает бить рекорды. В среду, 2 апреля, в пяти населенных пунктах региона были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Тольятти, Серноводске, Челно-Вершинах побиты рекорды от 2 апреля 2023 года. В текущем году в этот день воздух здесь прогрелся до +17°С и выше.

В Ново-Девичьем последний раз так тепло в этот день было в 1978 году. В 2025 году максимальная температура воздуха составила 17,2 °С.

В Сызрани 2 апреля был побит рекорд прошлого года с разницей в 0,4 °С.