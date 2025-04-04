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В Тольятти молодая мать угодила в уголовное дело, сдав золотую цепочку подруги в ломбард В Самаре многодетный отец хранил кокаин в кухонном шкафчике "Хотел автомойку": ФСБ вскрыла махинации с землями в центре Самары Житель Большечерниговского района случайно убил собутыльника Самарская студентка перевела мошенникам 76 тыс. руб., спасая сбережения

Преступления Происшествия

В Тольятти молодая мать угодила в уголовное дело, сдав золотую цепочку подруги в ломбард

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Автозаводского района Тольятти обратилась 63-летняя местная жительница. Она заявила, что у нее пропала золотая цепочка с крестиком. Потерю женщина оценила в 80 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне пропажи женщина ходила в гости к знакомой, где брала на руки малолетнего ребенка. Чтобы малыш не порвал цепочку, она ее сняла и оставила на столе. Но, вернувшись домо, вспомнила, что забыла украшение в гостях. Однако самостоятельно вернуть ювелирное изделие не вышло.

Правоохранителям удалось найти в одном из комиссионных магазинов залоговые документы на драгоценности, схожие по описанию с похищенным имуществом. По документам удалось вычислить и того, кто сдал цепочку - 31-летнюю молодую мать.

Женщина во всем созналась и рассказала, что решила присвоить чужую "ювелирку", чтобы расплатиться с кредитами. На подозреваемую возбудили уголовное дело по статье "Кража". Поиски цепочки продолжаются.

"В связи с тем, что цепочка с крестиком, со слов работников ломбарда, реализованы неустановленным гражданам, оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти продолжают мероприятия по розыску похищенных украшений. Информацию можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)934987, 102", - отмечается в сообщении правоохранителей.

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