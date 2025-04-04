Авито Услуги запустили сервис подписки для мастеров красоты

На платформе Авито Услуги появился новый сервис подписки "Мастер Про" для частных мастеров, предоставляющих услуги в сфере красоты и здоровья. Новый инструмент расширяет возможности оформления предложений: позволяет добавлять больше фото и видео, скрывает конкурентов из карточки объявления, а также предлагает дополнительные возможности для коммуникации с клиентами — автоответы и рассылки скидок.
Подписка упрощает работу мастеров с платформой и помогает выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами. В сфере бьюти-услуг визуальный контент играет ключевую роль, а расширенные возможности для фото- и видеопрезентации позволяют демонстрировать услуги и укреплять доверие аудитории.
По данным Авито Услуг, в Самаре в I квартале 2025 года спрос на услуги мастеров по ресницам и бровям вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а спрос на услуги парикмахеров увеличился на 15%. Эти данные говорят об актуальности нового функционала, который поможет предпринимателям выделиться на фоне растущего спроса и конкуренции.
После подключения подписки мастера смогут добавить в объявление до 30 фотографий, видеоролик. Также в объявлениях исполнителей с подключенной подпиской будут скрыты рекомендации других специалистов, которые обычно отображаются внизу страницы. Для улучшения коммуникации с клиентами доступны функции настройки автоответов в мессенджере и возможность запускать до 15 рассылок со специальными предложениями потенциальным заказчикам.
Сейчас подписка доступна только для частных мастеров, предоставляющих бьюти-услуги на платформе. В дальнейшем компания планирует развивать инструмент для салонов красоты, а также в других категориях услуг.
Игорь Санников, руководитель категорий "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах:
"На Авито Услугах размещено более 500 тысяч объявлений по услугам в сфере красоты и здоровья — это одни из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом количество исполнителей, предлагающих свои услуги, за год выросло на 15%. Мы понимаем, что для развития своего дела частным мастерам нужны доступные инструменты, которые помогут не только привлечь новых клиентов, но и улучшить взаимодействие с существующими. Новая подписка — это комплексное решение для повышения эффективности работы и клиентской базы, которое объединяет самые востребованные функции для частных мастеров красоты".
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.