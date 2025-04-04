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Экономика и бизнес

Авито Услуги запустили сервис подписки для мастеров красоты

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На платформе Авито Услуги появился новый сервис подписки "Мастер Про" для частных мастеров, предоставляющих услуги в сфере красоты и здоровья. Новый инструмент расширяет возможности оформления предложений: позволяет добавлять больше фото и видео, скрывает конкурентов из карточки объявления, а также предлагает дополнительные возможности для коммуникации с клиентами — автоответы и рассылки скидок.

Подписка упрощает работу мастеров с платформой и помогает выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами. В сфере бьюти-услуг визуальный контент играет ключевую роль, а расширенные возможности для фото- и видеопрезентации позволяют демонстрировать услуги и укреплять доверие аудитории.

По данным Авито Услуг, в Самаре в I квартале 2025 года спрос на услуги мастеров по ресницам и бровям вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а спрос на услуги парикмахеров увеличился на 15%. Эти данные говорят об актуальности нового функционала, который поможет предпринимателям выделиться на фоне растущего спроса и конкуренции.

После подключения подписки мастера смогут добавить в объявление до 30 фотографий, видеоролик. Также в объявлениях исполнителей с подключенной подпиской будут скрыты рекомендации других специалистов, которые обычно отображаются внизу страницы. Для улучшения коммуникации с клиентами доступны функции настройки автоответов в мессенджере и возможность запускать до 15 рассылок со специальными предложениями потенциальным заказчикам.

Сейчас подписка доступна только для частных мастеров, предоставляющих бьюти-услуги на платформе. В дальнейшем компания планирует развивать инструмент для салонов красоты, а также в других категориях услуг.

Игорь Санников, руководитель категорий "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах:

"На Авито Услугах размещено более 500 тысяч объявлений по услугам в сфере красоты и здоровья — это одни из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом количество исполнителей, предлагающих свои услуги, за год выросло на 15%. Мы понимаем, что для развития своего дела частным мастерам нужны доступные инструменты, которые помогут не только привлечь новых клиентов, но и улучшить взаимодействие с существующими. Новая подписка — это комплексное решение для повышения эффективности работы и клиентской базы, которое объединяет самые востребованные функции для частных мастеров красоты".

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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