В Самаре во время движения загорелся автомобиль

В Самаре недалеко от здания Управления Росгвардии по Самарской области во время движения загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам водителя отечественного внедорожника, возгорание произошло внезапно и он едва успел покинуть машину. Это заметили сотрудники дежурной службы управления и незамедлительно предприняли меры по ликвидации пожара.
Стражи правопорядка сообщили о случившемся в МЧС и еще до приезда противопожарной службы с помощью огнетушителя и подручных средств помогали водителю локализовать открытое пламя. Прибывшие в дальнейшем пожарные расчеты окончательно ликвидировали возгорание.
Пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !