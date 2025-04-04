В Самаре во время движения загорелся автомобиль

В Самаре недалеко от здания Управления Росгвардии по Самарской области во время движения загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам водителя отечественного внедорожника, возгорание произошло внезапно и он едва успел покинуть машину. Это заметили сотрудники дежурной службы управления и незамедлительно предприняли меры по ликвидации пожара.

Стражи правопорядка сообщили о случившемся в МЧС и еще до приезда противопожарной службы с помощью огнетушителя и подручных средств помогали водителю локализовать открытое пламя. Прибывшие в дальнейшем пожарные расчеты окончательно ликвидировали возгорание.

Пострадавших нет.