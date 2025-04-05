Мошенники выманили у пенсионерки из Тольятти 3,5 млн рублей

В марте 2025 г. 61-летней жительнице Тольятти стали звонить неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка и полиции, и убеждали, что на банковские счета женщины готовится хакерская атака, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Звонившие запугивали женщину, убеждая, что все ее сбережения могут быть похищены в любой момент. Мошенники действовали методично и последовательно, каждый день напоминая женщине о необходимости защитить свои средства.

После нескольких недель "обработки" они убедили потерпевшую взять все накопления и перевести их на "безопасный счет", который они ей предоставили. Когда пенсионерка попыталась совершить перевод, выяснилось, что из-за большой суммы возникли технические сложности.

Не теряя времени, мошенники предложили "решение проблемы" — купить билет на автобус до соседнего региона, где можно было передать деньги их "доверенному курьеру". Они даже оплатили ей проезд, чтобы создать видимость заботы и надежности.

Когда курьер с деньгами ушел, женщина заметила информационную памятку о действиях мошенников и методах их работы. Прочитав ее, она внезапно осознала, что все происходящее последние недели — не что иное, как тщательно спланированное мошенничество и обратилась за помощью в полицию.

"Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к хищению денег пенсионера, в общей сумме более 3,5 млн рублей", - сообщили правоохранители.