"Авито Работа": 74% сотрудников получают предложение о работе, работая в другой компании

1 апреля в Санкт-Петербурге состоялся Форум "Персонал Экспо", в рамках которого прошла панельная дискуссия "Нанять или удержать: стратегические выборы в рекрутменте массовых профессий". Одним из ключевых спикеров мероприятия стал Дмитрий Пучков, управляющий директор "Авито Работы", который представил анализ тенденций рынка труда и поделился экспертным мнением о том, какие стратегии найма и удержания сотрудников сегодня наиболее эффективны.

Несмотря на общий рост числа соискателей, рынок труда по-прежнему испытывает дефицит квалифицированных специалистов. Демографические изменения приводят к сокращению численности молодежи 20–34 лет, и их вовлеченность в рынок труда постепенно снижается. В результате 74% сотрудников получают предложения о трудоустройстве, будучи уже занятыми в другой компании. Это означает, что удержание персонала становится не менее приоритетной задачей, чем поиск новых сотрудников.

При этом многие компании недооценивают стоимость текучести кадров. По словам Дмитрия Пучкова, найм нового сотрудника может обходиться работодателю до 150 тыс. руб., включая подбор, собеседования, оформление, адаптацию и период выхода на полную производительность. В то же время удержание существующего специалиста требует меньших затрат: повышение зарплаты на 5–10% обходится работодателю в 10–15 тыс. руб. в год, а введение таких социальных бонусов, как ДМС или гибкий график, помогает существенно снизить уровень текучести кадров.

Исследование "Авито Работа" выявило ключевые тренды в сфере управления персоналом: 45% сотрудников готовы остаться в компании, если им предложат удаленную работу или гибкий график. Это особенно актуально для сфер IT, маркетинга и клиентского сервиса, где компании, внедряющие такие форматы, сокращают текучесть персонала на 25–30%.

Однако гибкость — не единственный фактор, влияющий на удержание сотрудников. 38% специалистов увольняются не из-за уровня зарплаты, а из-за отсутствия карьерных перспектив. Это подтверждает, что инвестиции в обучение и развитие персонала не только мотивируют сотрудников, но и помогают закрывать дефицитные вакансии за счет внутренних кадровых резервов.

Традиционные критерии отбора кандидатов уходят в прошлое. Работодатели все больше фокусируются на реальных навыках и опыте, а не на формальных требованиях. Согласно данным Авито Работы, 27% компаний готовы нанимать сотрудников без высшего образования, если у них есть релевантные навыки и опыт. Также снижается возрастная планка: если несколько лет назад работодатели ориентировались в основном на специалистов до 40 лет, то сейчас треть компаний активно привлекают сотрудников старше 50 лет.

"Рынок труда вошел в фазу гармонизации. Несмотря на некоторое восстановление соискательской активности, кадровый дефицит на рынке труда сохраняется. Бизнес осознает, что удержание персонала часто выгоднее, чем поиск новых специалистов: стоимость найма, адаптации и упущенной выгоды от неопытного сотрудника может быть сопоставима с инвестициями в удержание. Поэтому компании делают акцент не только на зарплатах, но и на других факторах мотивации — медицинском страховании, комфортных условиях труда, компенсации питания и транспорта. Также расширяются границы найма: все больше работодателей готовы рассматривать кандидатов без профильного образования, обучая новых сотрудников необходимым навыкам прямо на рабочем месте", — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор "Авито Работы".

"Удержание сотрудников — одна из ключевых тем форума, который мы проводим уже 15 лет: в течение двух дней проходят треки выступлений "Центр HR-компетенций" и "HR-лидер эффективности", где кейсами делятся более 30 HR-экспертов. Девиз форума в 2025 году: "Сильный HR для сильной страны, бизнеса и людей", и 1–2 апреля HR-команды обсудили, как создавать привлекательный HR-бренд для усиления лояльности и удержания сотрудников, как вдохновлять команду на обучение и как ИИ влияет на формирование стратегий развития сотрудников", — прокомментировала Ольга Анохина, генеральный продюсер Форума "Персонал Экспо".

Кроме того, растет популярность дистанционного формата работы — 19% работодателей готовы нанимать специалистов из других регионов, а в IT-сфере этот показатель достигает 42%"



