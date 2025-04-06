Фальшивый сотрудник Росфинмониторинга обобрал пенсионера из Самарской области

В Самарской области жертвой мошенников стал 76-летний житель Ставропольского района. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонили с неизвестного номера в мессенджере. Незнакомец представился работником ресурсоснабжающей организации и сказал, что пенсионеру срочно нужно зарегистрировать электрический счетчик. Для этого якобы нужно было лишь назвать код из СМС. Потерпевший растерялся и продиктовал код, хотя в сообщении также говорилось, что эти цифры нельзя передавать кому-либо.

После этого пенсионеру позвонил "сотрудник Росфинмониторинга" и заявил, что мошенники взломали личный кабинет мужчины на портале "Госуслуг" и оформили доверенность на его имя. Потерпевший опять доверился и выполнил инструкции звонившего. Он обналичил сбережения — около 900 тыс. руб. и перевел на счет злоумышленника. Кроме того, пенсионер оформил кредит на 500 тыс. руб., чтобы "исчерпать кредитный потенциал", и снова перевел деньги.

Понял, что его обманули, мужчина только после разговора с родственниками.