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Преступления Происшествия

Тольяттинец потерял 1 млн рублей, думая, что инвестирует

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдел полиции Самарского региона за помощью обратился 40-летний местный житель. В своем заявлении он пояснил, что неизвестные предложили ему выгодно вложить денежные сбережения в инвестиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

После телефонных разговоров и переписки в мессенджере, аферисты смогли убедить тольяттинца, что путем инвестирования он сможет получить высокую прибыль в короткие сроки. Мужчина перевел более 1 млн рублей на указанные неизвестными лицами счета. Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь. Тольяттинец понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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