Тольяттинец потерял 1 млн рублей, думая, что инвестирует

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В отдел полиции Самарского региона за помощью обратился 40-летний местный житель. В своем заявлении он пояснил, что неизвестные предложили ему выгодно вложить денежные сбережения в инвестиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.