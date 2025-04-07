Тольяттинец потерял 1 млн рублей, думая, что инвестирует

В отдел полиции Самарского региона за помощью обратился 40-летний местный житель. В своем заявлении он пояснил, что неизвестные предложили ему выгодно вложить денежные сбережения в инвестиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
После телефонных разговоров и переписки в мессенджере, аферисты смогли убедить тольяттинца, что путем инвестирования он сможет получить высокую прибыль в короткие сроки. Мужчина перевел более 1 млн рублей на указанные неизвестными лицами счета. Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь. Тольяттинец понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы