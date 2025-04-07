Региональный Россельхознадзор заблокировал более 30 тонн сливочного масла сомнительного происхождения

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям заблокировало 32,8 тонн сливочного масла сомнительного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.
С помощью компонента "Меркурий" ФГИС "ВетИС" установлено, что в период с 1 по 4 марта 2025 г. в адрес ИП Богачева О.В. и ООО "Торговый дом Световеж" Самарской области поступило 32,8 т сливочного масла от тульского предприятия ООО "Молпак". Согласно данным теруправления Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находится производитель, объем изготовленной продукции превышает фактические мощности хозяйствующего субъекта по производству и хранению.
Это свидетельствует о том, что в оборот введена пищевая продукция с нарушением принципа прослеживаемости, в отношении которой невозможно обеспечить полноценный контроль и гарантировать ее качество и безопасность.
Затем данное масло было переработано и направлено от ИП Богачева в адрес ООО "Белое золото" Пермского края, с площадки ООО "Торговый дом Световеж" — на площадку ИП Главы КФХ Казанцев А.В. хозяйствующего субъекта ООО "Световеж" в Воронежской области.
Для предотвращения дальнейшего оборота пищевого продукта неизвестного происхождения входящие записи журналов во ФГИС "ВетИС" компонент "Меркурий" на входящие поставки аннулированы инспектором Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Информация направлена в управление Роспотребнадзора Самарской области для принятия мер по пресечению реализации масла и изъятия его из оборота. Проинформированы также территориальные управления Россельхознадзора, в зоне ответственности которых находятся получатели потенциально опасного продукта, Комитет ветеринарии и Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Самарской области. Сведения переданы в правоохранительные органы, антимонопольную и налоговую службы.
Хозяйствующим субъектам в Самарской области направлены информационные письма и выданы требования об изъятии продукции с аннулированными ветеринарными сопроводительными документами из оборота.
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