Добровольцы Самарской области готовятся к акции "Красная Гвоздика"

С 10 апреля по 22 июня по всей России пройдет Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика", призванная объединить всех жителей страны в деле помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам — участникам боевых действий.

8 апреля в 11:00 на базе Добро.Центра "Молоды Душой" Самарской области состоится подготовка волонтерского корпуса и инициативных групп акции на местах.

Организатором акции на территории региона выступает СРМОО "Центр социальных проектов" совместно с Благотворительным фондом "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ", при партнерстве СамРО ВОД "Волонтеры Победы" и всех заинтересованных в участии организаций и ведомств.

С 2019 г. Акция "Красная Гвоздика" реализуется на территории Самарской области и способствует популяризации патриотических ценностей, развивает взаимопомощь и неравнодушие к судьбам наших соотечественников, которые в настоящее время особенно нуждаются в нашей поддержке. На собранные средства Фонд предоставляет ветеранам современные протезы, высокотехнологичные коляски, слуховые аппараты, лекарства, организовывает лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях России и многое другое.

В акции смогут принять участие все жители Самарской области, приобретая фетровые значки "Красная Гвоздика".

Акция "Красная Гвоздика" — это наш шанс выразить ветеранам свою благодарность за мирную жизнь трех поколений. Значок "Красная Гвоздика" — символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам, которые сражались за наше Отечество.