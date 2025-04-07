"Тольяттиазот" поддержал акцию "Тотальный диктант"

"Тольяттиазот" присоединился к XXI всемирной просветительской акции "Тотальный диктант", организовав площадку для его проведения в ведомственном Дворце культуры. Участниками мероприятия стали сотрудники Компании и жители Тольятти, желающие проверить уровень своей грамотности.
"Тотальный диктант" проходил в 50 странах по всему миру, в том числе в онлайн-формате. В этом году в дополнение к стандартным площадкам были выбраны и необычные места проведения акции: самолет, теплоход и воздушный шар.
Текст 2025 года, автором которого является писатель, финалист премии "Ясная Поляна", лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина, получил название "Дорога лебедей". Это третья часть повести "В поисках чудесного", переведенной на 21 национальный язык.
В Тольятти "Тотальный диктант" написали 323 человека. Проверять работы детей и взрослых будут ведущие эксперты-филологи города. Результаты будут доступны на сайте акции после 20 апреля.
"ТОАЗ поддерживает всемирную акцию "Тотальный диктант", которая призвана популяризировать русский язык, уже более пяти лет. Дворец культуры "Тольяттиазот" ежегодно становится одной из самых посещаемых площадок для диктанта, а совет молодежи Компании традиционно помогает в организационных моментах. "Тольяттиазот" выступает за грамотность в любом проявлении: будь это правильное составление химических формул или правильная расстановка знаков препинания в предложении", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой