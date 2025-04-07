"Тольяттиазот" поддержал акцию "Тотальный диктант"

"Тольяттиазот" присоединился к XXI всемирной просветительской акции "Тотальный диктант", организовав площадку для его проведения в ведомственном Дворце культуры. Участниками мероприятия стали сотрудники Компании и жители Тольятти, желающие проверить уровень своей грамотности.

"Тотальный диктант" проходил в 50 странах по всему миру, в том числе в онлайн-формате. В этом году в дополнение к стандартным площадкам были выбраны и необычные места проведения акции: самолет, теплоход и воздушный шар.

Текст 2025 года, автором которого является писатель, финалист премии "Ясная Поляна", лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина, получил название "Дорога лебедей". Это третья часть повести "В поисках чудесного", переведенной на 21 национальный язык.

В Тольятти "Тотальный диктант" написали 323 человека. Проверять работы детей и взрослых будут ведущие эксперты-филологи города. Результаты будут доступны на сайте акции после 20 апреля.

"ТОАЗ поддерживает всемирную акцию "Тотальный диктант", которая призвана популяризировать русский язык, уже более пяти лет. Дворец культуры "Тольяттиазот" ежегодно становится одной из самых посещаемых площадок для диктанта, а совет молодежи Компании традиционно помогает в организационных моментах. "Тольяттиазот" выступает за грамотность в любом проявлении: будь это правильное составление химических формул или правильная расстановка знаков препинания в предложении", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.