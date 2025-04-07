В Новокуйбышевске прошел первый фестиваль постной кухни

В воскресенье, 6 апреля, в Новокуйбышевске впервые прошел фестиваль постной пищи и духовных кантов (песен). Жители города, гости из Самары и Оренбурга попробовали и оценили 15 блюд русской кухни и прикоснулись к традиционной песенной культуре, присоединившись к исполнению духовных песен.
Мероприятие прошло во дворе храма Серафима Саровского при поддержке "Русской общины Новокуйбышевск". Чтобы возродить русские традиции постного стола и духовных кантов, фестиваль планируется сделать ежегодным и масштабным. В этот раз он прошел в уютной камерной атмосфере. Некоторые семьи собрались на фестиваль целыми поколениями.
"Порой считается, что постный стол скудный и скучный. Такое представление сложилось из-за того, что мы утратили рецепты старинных постных блюд, которых великое множество. Фестиваль призван открыть сокровища постной русской кухни. Сейчас русская душа перестала петь. Но русский народ пел всегда: в горе и в радости, на празднике и в труде. Есть огромное количество русских народных песен о духовности — про Иерусалим и покаяние, про Великий пост и молитву. Эти песни мы никогда не слышали и не узнали бы о них, если бы не этнографы Ирина Денисова и Елена Меркурьева, которые собрали для нас эти "жемчужины" по деревням Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей", — рассказывает отец Александр Мищенко.
Храм Серафима Саровского стал первым в Новокуйбышевске, на территории которого совместно с "Русской общиной" осенью 2024 года был проведен праздник "Русский двор". В дальнейшем он проводился совместно и с другими православными храмами города, а также с "Боевым братством". Всего проведено 12 таких мероприятий для взрослых и школьников.
"Перед проведением праздника обязательно получаем благословение. В рамках "Русского двора" проводим русские народные игры, хороводы, мастер-классы по пению и танцам, показываем искусство фланкировки, знакомим с русским оружием (от нагаек до квадрокоптеров), которое предоставляет Музей казачества и "Боевое братство", — рассказывает руководитель дружины "Русская община Новокуйбышевск" Вячеслав Заплеевичка.
Сейчас активно транслируются и распространяются зарубежные традиции, а исконное русское начинает забываться, подсвечивает проблему координатор "Русская община. Новокуйбышевск" Дмитрий Полев. При этом русским людям есть чем гордиться: русская культура многогранна и богата духовными и патриотическими смыслами, наполнена любовью к Богу и к природе, к соотечественникам и к Родине, подчеркивает он.
"Культурный код важно сохранить и передать следующим поколениям. Ведь богатство страны — это не только, например, природные ресурсы и полезные ископаемые, но также традиции и духовность", — говорит Дмитрий Полев.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой