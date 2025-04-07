В Новокуйбышевске прошел первый фестиваль постной кухни

В воскресенье, 6 апреля, в Новокуйбышевске впервые прошел фестиваль постной пищи и духовных кантов (песен). Жители города, гости из Самары и Оренбурга попробовали и оценили 15 блюд русской кухни и прикоснулись к традиционной песенной культуре, присоединившись к исполнению духовных песен.

Мероприятие прошло во дворе храма Серафима Саровского при поддержке "Русской общины Новокуйбышевск". Чтобы возродить русские традиции постного стола и духовных кантов, фестиваль планируется сделать ежегодным и масштабным. В этот раз он прошел в уютной камерной атмосфере. Некоторые семьи собрались на фестиваль целыми поколениями.

"Порой считается, что постный стол скудный и скучный. Такое представление сложилось из-за того, что мы утратили рецепты старинных постных блюд, которых великое множество. Фестиваль призван открыть сокровища постной русской кухни. Сейчас русская душа перестала петь. Но русский народ пел всегда: в горе и в радости, на празднике и в труде. Есть огромное количество русских народных песен о духовности — про Иерусалим и покаяние, про Великий пост и молитву. Эти песни мы никогда не слышали и не узнали бы о них, если бы не этнографы Ирина Денисова и Елена Меркурьева, которые собрали для нас эти "жемчужины" по деревням Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей", — рассказывает отец Александр Мищенко.

Храм Серафима Саровского стал первым в Новокуйбышевске, на территории которого совместно с "Русской общиной" осенью 2024 года был проведен праздник "Русский двор". В дальнейшем он проводился совместно и с другими православными храмами города, а также с "Боевым братством". Всего проведено 12 таких мероприятий для взрослых и школьников.

"Перед проведением праздника обязательно получаем благословение. В рамках "Русского двора" проводим русские народные игры, хороводы, мастер-классы по пению и танцам, показываем искусство фланкировки, знакомим с русским оружием (от нагаек до квадрокоптеров), которое предоставляет Музей казачества и "Боевое братство", — рассказывает руководитель дружины "Русская община Новокуйбышевск" Вячеслав Заплеевичка.

Сейчас активно транслируются и распространяются зарубежные традиции, а исконное русское начинает забываться, подсвечивает проблему координатор "Русская община. Новокуйбышевск" Дмитрий Полев. При этом русским людям есть чем гордиться: русская культура многогранна и богата духовными и патриотическими смыслами, наполнена любовью к Богу и к природе, к соотечественникам и к Родине, подчеркивает он.

"Культурный код важно сохранить и передать следующим поколениям. Ведь богатство страны — это не только, например, природные ресурсы и полезные ископаемые, но также традиции и духовность", — говорит Дмитрий Полев.