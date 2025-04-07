16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отобрали территории для голосования за благоустройство в 2025 году В Самарской области начался оздоровительный заезд для ветеранов ВОВ В Самарской области родители могут создать черновик электронного заявления для бронирования путевок в лагерь Заводы Победы: "Кузнецов" Екатерина Мизулина заметила, что в Самаре не пускают детей на фуд-корты

Общество

В Самарской области родители могут создать черновик электронного заявления для бронирования путевок в лагерь

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Начиная с 7 апреля на Региональном Портале государственных услуг Самарской области можно создать черновик заявления на бронирование путевки на детский отдых. Сформировать черновик электронного заявления на получение путевки, выбрав детский лагерь и дату заезда для каждого ребенка, можно в личном кабинете Регпортала. Старт бронирования — 25 апреля.

В прошлом году губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал поручение сделать систему приобретения более удобной. Всего в регионе в этом году смогут оздоровиться порядка 118 тысяч детей.

Необходимо отметить, что в этом году бронирование путевок в летние лагеря осуществляется через обновленный сервис бронирования путевок на Региональном Портале государственных услуг Самарской области: camp.samregion.ru. Бронирование путевки будет возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на Портале Государственных услуг.

Сформированный черновик электронного заявления можно менять и редактировать. Тогда в день бронирования путевок (25 апреля) нужно будет только нажать кнопку "ОТПРАВИТЬ" ранее заполненный черновик заявления.

По информации минцифры Самарской области, портал работает, проводятся необходимые технические работы для того, чтобы в день бронирования никаких проблем не возникало. Как отметили в ведомстве, черновик электронного заявления можно будет создать не только сегодня, но и вплоть до дня бронирования.

Подробную информацию о возможности бронирования путевок можно получить по тел. 8-800-100-56-61.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Фото на сайте

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4