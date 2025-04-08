Более 51,5 млрд руб. выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году

Эти средства направят на ремонт, строительство больниц и поликлиник, обновление материально-технической базы, закупку нового оборудования, меры поддержки медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

После успешного завершения национального проекта "Здравоохранение" развитие отрасли продолжается в рамках новых нацпроектов, в том числе проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году также предусмотрено выделение значительных средств непосредственно из бюджета региона - именно на капитальный ремонт стационарных учреждений, которые не входят в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Это решение принято губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Это ремонт в Самарской городской клинической больнице имени Н.И.Пирогова, больнице имени Н.А.Семашко, это Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина, а также Тольяттинская городская клиническая больница №5 и Сызранская центральная городская и районная больница", - отметил руководитель ведомства.

В медучреждениях региона поставят новое оборудование.

"Идут закупочные процедуры. Будет приобретено дополнительное оборудование помимо того перечня, которое мы получаем в рамках модернизации первичного звена здравоохранение. Это в первую очередь аппараты МРТ, КТ, а также флюорографы, маммографы, рентгены, аппараты ультразвуковой диагностики", - рассказал министр.

Отдельное внимание уделяется обеспечению пациентов необходимыми льготными лекарственными препаратами. Их получают люди с заболеваниями системы кровообращения, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями.

"Чтобы получить льготные лекарственные препараты, необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Пациенты с болезнями системы кровообращения или сахарным диабетом - к врачам поликлиники по месту жительства. Если это онкопациенты, то в ЦАОПы или специализированные лечебные учреждения здравоохранения. Именно на их этапе будут выписываться необходимые рецепты, которые будут служить основанием для назначения и выдачи в дальнейшем данных препаратов. Назначение лекарственных препаратов будет производиться лечащим врачом по международному непатентованному наименованию", - пояснил Андрей Орлов.

На особом контроле остается оказание помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их близким. Бойцы после возвращения могут пройти углубленную диспансеризацию. Для семей военнослужащих создаются условия прохождения совместной реабилитации.

Продолжает обновляться и автопарк медучреждений. Так, глава региона Вячеслав Федорищев передал медработникам 87 новых автомобилей неотложной помощи. Новый транспорт улучшает доступность и качество оказания медпомощи жителям отдаленных территорий.

В рамках развития первичного звена будут возведены 54 новых фельдшерско-акушерских пункта. Врачебные амбулатории появятся в поселке Рощинский и селе Варламово. Новое подразделение с диагностическим модулем, оснащенное современным медицинским оборудованием, позволит обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению жителей 5-й и 6-й просек города Самара.

Продолжается работа по привлечению медработников в систему здравоохранения. Ставка делается на целевое обучение, чтобы каждая медорганизация готовила для себя необходимых специалистов. Для сотрудников действуют различные меры поддержки - выплата стипендий, подъемных, льготная ипотека. В этом году из регионального бюджета выделены средства на приобретение 20 квартир для медработников, проживающих в Тольятти, и 15 - для специалистов из Сызрани.