Более 51,5 млрд руб. выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году

Эти средства направят на ремонт, строительство больниц и поликлиник, обновление материально-технической базы, закупку нового оборудования, меры поддержки медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
После успешного завершения национального проекта "Здравоохранение" развитие отрасли продолжается в рамках новых нацпроектов, в том числе проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"В этом году также предусмотрено выделение значительных средств непосредственно из бюджета региона - именно на капитальный ремонт стационарных учреждений, которые не входят в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Это решение принято губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым. Это ремонт в Самарской городской клинической больнице имени Н.И.Пирогова, больнице имени Н.А.Семашко, это Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина, а также Тольяттинская городская клиническая больница №5 и Сызранская центральная городская и районная больница", - отметил руководитель ведомства.
В медучреждениях региона поставят новое оборудование.
"Идут закупочные процедуры. Будет приобретено дополнительное оборудование помимо того перечня, которое мы получаем в рамках модернизации первичного звена здравоохранение. Это в первую очередь аппараты МРТ, КТ, а также флюорографы, маммографы, рентгены, аппараты ультразвуковой диагностики", - рассказал министр.
Отдельное внимание уделяется обеспечению пациентов необходимыми льготными лекарственными препаратами. Их получают люди с заболеваниями системы кровообращения, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями.
"Чтобы получить льготные лекарственные препараты, необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Пациенты с болезнями системы кровообращения или сахарным диабетом - к врачам поликлиники по месту жительства. Если это онкопациенты, то в ЦАОПы или специализированные лечебные учреждения здравоохранения. Именно на их этапе будут выписываться необходимые рецепты, которые будут служить основанием для назначения и выдачи в дальнейшем данных препаратов. Назначение лекарственных препаратов будет производиться лечащим врачом по международному непатентованному наименованию", - пояснил Андрей Орлов.
На особом контроле остается оказание помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их близким. Бойцы после возвращения могут пройти углубленную диспансеризацию. Для семей военнослужащих создаются условия прохождения совместной реабилитации.
Продолжает обновляться и автопарк медучреждений. Так, глава региона Вячеслав Федорищев передал медработникам 87 новых автомобилей неотложной помощи. Новый транспорт улучшает доступность и качество оказания медпомощи жителям отдаленных территорий.
В рамках развития первичного звена будут возведены 54 новых фельдшерско-акушерских пункта. Врачебные амбулатории появятся в поселке Рощинский и селе Варламово. Новое подразделение с диагностическим модулем, оснащенное современным медицинским оборудованием, позволит обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению жителей 5-й и 6-й просек города Самара.
Продолжается работа по привлечению медработников в систему здравоохранения. Ставка делается на целевое обучение, чтобы каждая медорганизация готовила для себя необходимых специалистов. Для сотрудников действуют различные меры поддержки - выплата стипендий, подъемных, льготная ипотека. В этом году из регионального бюджета выделены средства на приобретение 20 квартир для медработников, проживающих в Тольятти, и 15 - для специалистов из Сызрани.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас