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Музеи и выставки Культура

Роман Ежевичкин расскажет о жизни и судьбе Юрия Гагарина

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 апреля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Из Клушино в вечность: путешествие по жизни Юрия Гагарина" (12+). Ее прочитает историк и колумнист Роман Ежевичкин. Встреча приурочена ко Дню космонавтики.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Мы знаем всего про один день из жизни Юрия Гагарина. 12 апреля — день триумфа научной мысли и человеческого духа, когда человек совершил первый в истории полет в космос. Но ведь и до этого что-то было?

Это можно назвать историей успеха, когда простой литейщик вознесся до самых высот и стал человеком мира.

Самарский историк Роман Ежевичкин 8 лет ездил по главным местам, которые привели простого парня Юру из крестьянской семьи в вечность. Как жил Гагарин? Что ел, что читал, что его увлекало?

Исторические места, связанные с космосом, намного ближе, чем кажутся. На лекции Ежевичкин расскажет, что происходило с Юрием Алексеевичем в каждом из них. И может оказаться, что полет 12 апреля — не только вершина, но и начало новых испытаний.

Вход свободный.

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