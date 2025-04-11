На закрытии выставки Дарьи Емельяновой в "ЗИМ Галерее" пройдет ярмарка картин

В воскресенье, 13 апреля, в культурном центре "ЗИМ Галерея" (Самара, ул. Ново-Садовая, 106, к .155) завершит работу выставка Rosa Ambrosa (18+) Дарьи Емельяновой.
В 16:00 пройдет заключительная экскурсия арт-критика и куратора галереи "Виктория" Сергея Баландина по экспозиции.
В течение всего дня, с 15:00 до 21:00, будет проходить акция "Оставь искусство себе" - все ценители, коллекционеры и гости смогут приобрести картины художницы по самарской цене и сразу забрать домой с выставки.
В живописи Дарьи Емельяновой поверхность холста перестает быть просто фоном для изображения - это чувствительное, многослойное тело, в котором пульсирует память.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...