В 2024 году в Самарской области забеременело 97 несовершеннолетних

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В 2024 г. в Самарской области зафиксировано 97 случаев беременности несовершеннолетних, в пяти случаях речь шла о девочках, не достигших 14 лет. В 2023 г. забеременело 92 девочки, восемь из них в возрасте до 14 лет.