Резкий рост психических расстройств среди детей отмечен в Самарской области

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В Самарской области растет число психических расстройств и расстройств поведения среди несовершеннолетних. Если в 2022 г. было зафиксировано 19607 таких случаев, в 2023 — 20387, то в 2024 — уже 23771.