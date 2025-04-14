Работодатели Самарской области должны подтвердить основной вид деятельности до 15 апреля

До 15 апреля 2025 г. работодатели, являющиеся юридическими лицами, должны подтвердить основной вид экономической деятельности в Отделении СФР по Самарской области.

Подтверждение ОВЭД на ежегодной основе необходимо для установления размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На его основании страхователь будет уплачивать взносы за своих работников в текущем году.

Всем страхователям, которые этого не сделают, будет автоматически установлен наиболее высокий класс профессионального риска из заявленных ими видов экономической деятельности, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). От этого показателя зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты работодатель будет перечислять в Отделение СФР в качестве страхового взноса.

"Подтверждать ОВЭД должны все организации, зарегистрированные на территории Самарской области в 2024 году и ранее, за исключением индивидуальных предпринимателей. Новым организациям, зарегистрированным в 2025 году, подтверждать ОВЭД в первый год их деятельности не требуется", — уточнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Чтобы подтвердить основной вид экономической деятельности, в Отделение Соцфонда требуется подать заявление, справку-подтверждение ОВЭД и копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме субъектов малого предпринимательства). Также заявление можно направить дистанционно на портале Госуслуг или же в личном кабинете страхователя. Кроме того, документы можно подать лично в МФЦ или в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области.

После принятия документов страхователь получит уведомление об установленном размере тарифа на текущий год.

В случае возникновения вопросов работодатели всегда могут обратиться по телефону горячей линии для страхователей: 8 (846) 339-29-29, а также в специальный телеграм-чат. Для получения личной консультации также можно обратиться в любую удобную клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области. Кроме того, вся актуальная информация размещена на официальных страницах регионального Отделения Соцфонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.