В "ЗИМ Галерее" откроется выставка молодого самарского искусства

В среду, 16 апреля, в 19:00, в главном зале "ЗИМ Галереи" откроется выставка "Написанному — верить!" (16+). В экспозиции представят более 80 работ самарских художников.

Среди участников выставки как молодые начинающие художники, так и известные самарские мастера: Анастасия Бастина, Денис Бердников, Олеся Бибик, Виолетта Бочкарева, Даля Бучионите, Ксения Вороничева, Эльмира Гилаева, Яна Гончарова, Роман Захаров, Елена Кабанова, Андрей Кабачек, Ксения Кабачек, Яна Каренских, Михаил Качикаракис, Марина Кейлина, Ирина Ким, Алексей Коньков, Алсу Коуки Амри, Екатерина Коталевская, Лиза Куртова, Ирина Ланг, Максим Овчинников, Михаил Надымов, Екатерина Оленина, Наталья Прокофьева, Ольга Силантьева, Ксения Симакова, Олеся Степанова, Оксана Стогова, Елена Суровцева, Денис Тачез, Ксения Тимофеева, Яна Ткачук, Елена Чумаченко, Александр Шептунов, Екатерина Эдельман.

"Мы можем наблюдать, как художники отходят от привычной техники исполнения произведений искусства, экспериментируя с технологиями, формами, изучая взаимодействия различных медиумов в пространстве одной картины, — рассказывают организаторы. — Таким образом, особой ценностью для автора становится само сложносочиненное выстраивание художественной структуры произведения, а не только конечное высказывание".

Выставка будет работать до 20 апреля. Вход свободный.