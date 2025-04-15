Волонтеры сообщества "Самара для фронта" рассказали о своей работе

15 февраля 2023 года караван волонтерского сообщества "Самара для фронта" впервые повез гуманитарный груз в зону специальной военной операции. После этой поездки активисты поняли, как необходима российским военнослужащим поддержка тыла.

Одна из основателей волонтерского сообщества Наталья Муратова стала помогать фронту с самого начала специальной военной операции, собирала средства, гуманитарную помощь, однако наступил момент, когда она почувствовала, что нужно делать, что-то своими руками. И тогда Наталья вместе с командой таких же, как она неравнодушных людей начала плести маскировочные сети.

Постепенно увеличивался коллектив волонтеров, и ассортимент гуманитарной помощи расширялся. Активисты стали изготавливать маскхалаты "Леший", шить нижнее белье, майки, балаклавы, спальники и многие другие вещи.

В сообщество входят люди разных возрастов и профессий. Например, Раисе Вениаминовне Селезневой 88 лет, в штаб сообщества она приходит почти каждый день, набивает подушки, упаковывает сладости, вкладывает в посылки письма и детские рисунки. После каждой поездки гуманитарного каравана у волонтерского сообщества "Самара для фронта" появляются новые друзья среди военнослужащих.

"Мы везем бойцам тепло из дома", говорит один из основателей сообщества Александр Чикин. Это тепло создается руками всех мастериц волонтерского сообщества "Самара для фронта", все они передают военнослужащим частичку своей души.