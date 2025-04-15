Волонтеры сообщества "Самара для фронта" рассказали о своей работе

15 февраля 2023 года караван волонтерского сообщества "Самара для фронта" впервые повез гуманитарный груз в зону специальной военной операции. После этой поездки активисты поняли, как необходима российским военнослужащим поддержка тыла.
Одна из основателей волонтерского сообщества Наталья Муратова стала помогать фронту с самого начала специальной военной операции, собирала средства, гуманитарную помощь, однако наступил момент, когда она почувствовала, что нужно делать, что-то своими руками. И тогда Наталья вместе с командой таких же, как она неравнодушных людей начала плести маскировочные сети.
Постепенно увеличивался коллектив волонтеров, и ассортимент гуманитарной помощи расширялся. Активисты стали изготавливать маскхалаты "Леший", шить нижнее белье, майки, балаклавы, спальники и многие другие вещи.
В сообщество входят люди разных возрастов и профессий. Например, Раисе Вениаминовне Селезневой 88 лет, в штаб сообщества она приходит почти каждый день, набивает подушки, упаковывает сладости, вкладывает в посылки письма и детские рисунки. После каждой поездки гуманитарного каравана у волонтерского сообщества "Самара для фронта" появляются новые друзья среди военнослужащих.
"Мы везем бойцам тепло из дома", говорит один из основателей сообщества Александр Чикин. Это тепло создается руками всех мастериц волонтерского сообщества "Самара для фронта", все они передают военнослужащим частичку своей души.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???