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В Южном Городе начался сильный пожар около детсада В Похвистнево госпитализирован мужчина, пытавшийся потушить пожар в своем доме Из ТЦ "Эль Рио" эвакуировали 350 человек В Самаре во время движения загорелся автомобиль На полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирован пожар

Пожары Происшествия

В Южном Городе начался сильный пожар около детсада

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 апреля, сильное возгорание началось у детского садика в Южном Городе. Родителям о пожаре также сообщили дети из школы в ЮГ-2, она находится через дорогу, за пару дворов. Ребята рассказали о возгорании и черном дыме.

Фото: Ксения Штефан

Как выяснилось, загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь быстро разгорался. Воспитанников детсада эвакуировали воспитатели. На место прибыли пожарные.

По данным регионального ГУ ЧС, в 13:43 загорелся камыш. Площадь пожара составляет 0,3 га. На месте происшествия работают 54 специалиста и 16 единиц техники. Пострадавших нет. Из детского сада эвакуированы 306 человек.

Также на месте ЧП находится прокурор Волжского района Руслан Митерев.

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Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

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Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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