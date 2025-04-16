В Южном Городе начался сильный пожар около детсада

В среду, 16 апреля, сильное возгорание началось у детского садика в Южном Городе. Родителям о пожаре также сообщили дети из школы в ЮГ-2, она находится через дорогу, за пару дворов. Ребята рассказали о возгорании и черном дыме.
Как выяснилось, загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь быстро разгорался. Воспитанников детсада эвакуировали воспитатели. На место прибыли пожарные.
По данным регионального ГУ ЧС, в 13:43 загорелся камыш. Площадь пожара составляет 0,3 га. На месте происшествия работают 54 специалиста и 16 единиц техники. Пострадавших нет. Из детского сада эвакуированы 306 человек.
Также на месте ЧП находится прокурор Волжского района Руслан Митерев.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !