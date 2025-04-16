В Южном Городе начался сильный пожар около детсада

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В среду, 16 апреля, сильное возгорание началось у детского садика в Южном Городе. Родителям о пожаре также сообщили дети из школы в ЮГ-2, она находится через дорогу, за пару дворов. Ребята рассказали о возгорании и черном дыме.

Фото: Ксения Штефан