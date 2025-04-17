Отделение СФР по Самарской области оплатило свыше 862,5 тыс. средств реабилитации с помощью электронных сертификатов

За 2024 год отделение СФР по Самарской области оплатило жителям региона 862 588 технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов.На реализацию данных целей было направлено 1,046 млрд рублей.
С 1 января 2025 года получить технические средства реабилитации можно двумя способами: в натуральном виде в отделении СФР по Самарской области или же с помощью электронных сертификатов. В первом случае срок его выдачи зависит от наличия действующего государственного контракта. Если он заключен, срок выдачи направления на получение ТСР составит не более 15 дней, а для паллиативных больных — не более 7.
"Благодаря электронному сертификату граждане могут приобрести необходимые ТСР за более короткое время. Его оформление занимает 10 дней, а длительность действия составляет 12 месяцев для большинства ТСР. Необходимое условие для получения сертификата — наличие действующей карты платёжной системы "МИР", — рассказала управляющий отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
С помощью сертификата можно самостоятельно выбрать и приобрести технические средства реабилитации, которые рекомендованы гражданину в индивидуальной программе реабилитации и абилитации лица с инвалидностью. Помимо информации о периоде своего действия, сертификат содержит сведения о видах и количестве изделий реабилитации, а также максимальную стоимость технического средства, покупку которого гражданин может оплатить без использования дополнительных средств.
Правом получить электронный сертификат обладают лица с инвалидностью, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание граждане, а также ветераны СВО.Подать заявление на оформление сертификата можно на портале Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Самарской области или в МФЦ.
Кроме того, в начале 2025 года порядок подачи заявлений о замене ТСР также был изменен. Теперь документы можно подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия, а не по истечении его срока пользования, как было раньше.
В случае, если ТСР были приобретены на личные средства до конца 2024 года, Отделение СФР по Самарской области возместит расходы за их покупку.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???