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Общество

Прокурор Новокуйбышевска через суд обязал власти обеспечить коммуникациями участки для многодетных

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Земельные участки для многодетных семей в поселке Семеновка, входящем в Новокуйбышевск, должны быть обеспечены коммуникациями. Такое решение вынесли городской и областной суд по иску прокурора Новокуйбышевска.

Прокуратура провела проверку, в результате которой установлено, что в Семеновке сформировано 577 земельных участков для предоставления многодетным семьям. При этом сети водоснабжения в поселке отсутствуют. В адрес администрации города внесено представление об устранении нарушений. Однако нарушения не устранены.

Прокуратура подала иск в городской суд с требованием возложить на правительство Самарской области обязанности по обеспечению финансирования мероприятий по строительству водовода и системы водоотведения, а на администрацию Новокуйбышевска - по обеспечению участков объектами инфраструктуры в течение 12 месяцев со дня поступления средств. Ориентировочная стоимость работ составляет 175 млн рублей.

"Судом оценены обстоятельства в части того, что отсутствие объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам влечет их использование с дополнительными финансовыми вложениями со стороны собственников, в связи с чем теряется смысл указанной меры социальной поддержки", - сообщили в областном суде, где оставили в силе решение первой инстанции.

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