Прокурор Новокуйбышевска через суд обязал власти обеспечить коммуникациями участки для многодетных

Земельные участки для многодетных семей в поселке Семеновка, входящем в Новокуйбышевск, должны быть обеспечены коммуникациями. Такое решение вынесли городской и областной суд по иску прокурора Новокуйбышевска.
Прокуратура провела проверку, в результате которой установлено, что в Семеновке сформировано 577 земельных участков для предоставления многодетным семьям. При этом сети водоснабжения в поселке отсутствуют. В адрес администрации города внесено представление об устранении нарушений. Однако нарушения не устранены.
Прокуратура подала иск в городской суд с требованием возложить на правительство Самарской области обязанности по обеспечению финансирования мероприятий по строительству водовода и системы водоотведения, а на администрацию Новокуйбышевска - по обеспечению участков объектами инфраструктуры в течение 12 месяцев со дня поступления средств. Ориентировочная стоимость работ составляет 175 млн рублей.
"Судом оценены обстоятельства в части того, что отсутствие объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам влечет их использование с дополнительными финансовыми вложениями со стороны собственников, в связи с чем теряется смысл указанной меры социальной поддержки", - сообщили в областном суде, где оставили в силе решение первой инстанции.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???