Есть угроза распространения пожара: в Новокуйбышевске загорелся частный дом

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В четверг, 17 апреля, в Новокуйбышевске произошел серьезный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области