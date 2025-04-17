Самарская спортсменка победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию

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В Санкт-Петербурге проходит турнир по фехтованию на саблях памяти двукратного олимпийского чемпиона Эдуарда Винокурова, сообщает пресс-служба регионального минспорта.