Из-за ремонта дорог изменится маршрут автобуса № 27

В связи со строительством магистрали "Центральная" подъезд к Зубчаниновскому кладбищу ограничен.

"Остановка автобусов № 27 перенесена на "Магистраль "Центральная", что в 5 минутах ходьбы пешком до кладбища", - сообщает департамент транспорта Самары.

Напомним, что все работы по строительству участка автомагистрали должны быть завершены в ноябре 2025 года.