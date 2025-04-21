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Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова организует первую в этом сезоне пешеходную экскурсию

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье,27 апреля, в 14:00 состоится первая в этом сезоне пешеходная экскурсия музея "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты.

Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру. Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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