"Экология" получит субсидию в 328 млн рублей на покупку спецтехники

АО "Экология" в ближайшее время получит субсидию из областной казны на приобретение специализированной техники. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Общий объем субсидии на текущий год составит 328,26 млн рублей. Из этой суммы 100 млн рублей — ранее запланированные в рамках закона "О внесении изменений в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.", а 228,26 млн рублей — средства областной казны, предусмотренные дополнительно.

Напомним, в начале апреля стало известно, что АО "Экология" подыскивает подрядчика, который сможет обеспечить поставку транспорта для коммунального хозяйства. Начальная цена контракта составляет 333,1 млн рублей, победителя торгов определят после 22 апреля. Компания планирует пополнить автопарк 22 мусоровозами, 2 бункеровозами, 4 самосвалами и 2 погрузчиками.

Ранее АО планировало взять перечисленную выше спецтехнику в лизинг, потратив 513 млн рублей, но позже была проработана более экономически выгодная модель — приобрести транспорт сразу в собственность, без лизинга.