"Экология" получит субсидию в 328 млн рублей на покупку спецтехники

АО "Экология" в ближайшее время получит субсидию из областной казны на приобретение специализированной техники. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Общий объем субсидии на текущий год составит 328,26 млн рублей. Из этой суммы 100 млн рублей — ранее запланированные в рамках закона "О внесении изменений в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.", а 228,26 млн рублей — средства областной казны, предусмотренные дополнительно.
Напомним, в начале апреля стало известно, что АО "Экология" подыскивает подрядчика, который сможет обеспечить поставку транспорта для коммунального хозяйства. Начальная цена контракта составляет 333,1 млн рублей, победителя торгов определят после 22 апреля. Компания планирует пополнить автопарк 22 мусоровозами, 2 бункеровозами, 4 самосвалами и 2 погрузчиками.
Ранее АО планировало взять перечисленную выше спецтехнику в лизинг, потратив 513 млн рублей, но позже была проработана более экономически выгодная модель — приобрести транспорт сразу в собственность, без лизинга.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.