Переиграли контракт: "Экология" сэкономит 180 млн на закупке спецтехники

АО "Экология" ищет подрядчика среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые смогут обеспечить поставку спецтехники - транспорта для коммунального хозяйства.
Начальная цена контракта — 333,1 млн рублей. Победитель торгов определится после 22 апреля.
На эту сумму планируют приобрести 20 мусоровозов КМ-7028-56, два мусоровоза БМ-7028-53, пару бункеровозов, четыре специальных самосвала с КМУ 659004, а также два специальных крюковых погрузчика.
Напомним, ранее АО планировало взять перечисленную выше спецтехнику в лизинг. На эти цели выделяли 513 млн рублей. Победителя должны были определить после 1 апреля, но позже условия контракта переиграли.
Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе "Экологии", была проработана более экономически выгодная модель — приобрести транспорт сразу в собственность, без лизинга.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.