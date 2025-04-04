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Экономика и бизнес

Переиграли контракт: "Экология" сэкономит 180 млн на закупке спецтехники

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Экология" ищет подрядчика среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые смогут обеспечить поставку спецтехники - транспорта для коммунального хозяйства.

Начальная цена контракта — 333,1 млн рублей. Победитель торгов определится после 22 апреля.

На эту сумму планируют приобрести 20 мусоровозов КМ-7028-56, два мусоровоза БМ-7028-53, пару бункеровозов, четыре специальных самосвала с КМУ 659004, а также два специальных крюковых погрузчика.

Напомним, ранее АО планировало взять перечисленную выше спецтехнику в лизинг. На эти цели выделяли 513 млн рублей. Победителя должны были определить после 1 апреля, но позже условия контракта переиграли.

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе "Экологии", была проработана более экономически выгодная модель — приобрести транспорт сразу в собственность, без лизинга.

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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