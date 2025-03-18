"Экология" планирует взять в лизинг спецтехнику на 500 млн рублей

АО "Экология" ищет подрядчика, который предоставит в лизинг спецтранспорт для обращения с ТКО. Начальная цена контракта составляет 513,5 млн рублей.
В описании объекта закупки отмечается, что "Экология" планирует приобрести 20 мусоровозов КМ-7028-56, два мусоровоза БМ-7028-53, пару бункеровозов, четыре специальных самосвала с КМУ 659004, а также два специальных крюковых погрузчика.
Одно из условий — весь транспорт должен быть новым и произведен не ранее 2024 года.
"Срок лизинга: 35 лизинговых периодов с даты подписания акта о приемке имущества в лизинг", — отмечается в документации.
Победитель торгов определится после 1 апреля.
Последние комментарии
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!