"Экология" планирует взять в лизинг спецтехнику на 500 млн рублей

АО "Экология" ищет подрядчика, который предоставит в лизинг спецтранспорт для обращения с ТКО. Начальная цена контракта составляет 513,5 млн рублей.

В описании объекта закупки отмечается, что "Экология" планирует приобрести 20 мусоровозов КМ-7028-56, два мусоровоза БМ-7028-53, пару бункеровозов, четыре специальных самосвала с КМУ 659004, а также два специальных крюковых погрузчика.

Одно из условий — весь транспорт должен быть новым и произведен не ранее 2024 года.

"Срок лизинга: 35 лизинговых периодов с даты подписания акта о приемке имущества в лизинг", — отмечается в документации.

Победитель торгов определится после 1 апреля.