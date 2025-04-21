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Музеи и выставки Культура

В "Заварке" пройдет лекция архитектора Ренаты Насыбуллиной "Пространство фильма"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 апреля, в 18:30 пройдет вторая лекция цикла "Архитектура в кадре" (12+). Ее тема — "Пространство фильма" (12+). Лекцию прочитает архитектор, кандидат архитектуры, доцент кафедры "Архитектура" Академии строительства и архитектуры Самарского технического университета, соосновательница link.bureau и руководитель клуба молодых архитекторов "ДОМ: А" Рената Насыбуллина.

Фото: галерея Заварка

Что объединяет кино и архитектуру? По мнению исследователей, ответ на этот вопрос кроется в категориях пространства и времени. Как архитекторы черпают вдохновение у кинорежиссеров? Как в свою очередь, режиссеры используют архитектурные приемы для создания эмоционального отклика у зрителя?

Лекция будет построена на примерах из популярных фильмов и авторского кино — "Время развлечений" (1967, 12+), "Зеркало" (1975, 16+), "Бруталист" (2024, 16+) и других. Посетители узнают, как пространственный опыт, ритм, свет и цвет влияют на восприятие зрителя и формируют атмосферу всего фильма или отдельных сцен.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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