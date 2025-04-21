Троих человек спасли на пожаре в Самаре

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В понедельник, 21 апреля, в Самаре произошел пожар в офисном центре на ул. Антонова-Овсеенко, 44а. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области