Троих человек спасли на пожаре в Самаре

В понедельник, 21 апреля, в Самаре произошел пожар в офисном центре на ул. Антонова-Овсеенко, 44а. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 10:37 загорелся кабинет на первом этаже в частной гостинице. Площадь пожара составила 30 кв. м.
Пострадал 52-летний мужчина, его госпитализировали.
В 11:32 ликвидировали открытое горение. Из здания эвакуировались 100 человек, пожарно-спасательные подразделения спасли троих человек.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !