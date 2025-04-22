Под Самарой горит 2 га сухой травы и дачи

Во вторник, 22 апреля, в Красноярском районе Самарской области произошел природный пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в районе с. Киндяково поступило в 14:26. К этому времени там горело 2 га сухой травы и два дачных дома.
Пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 79 человек, в том числе пожарно-спасательный отряд 46 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !