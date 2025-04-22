Под Самарой горит 2 га сухой травы и дачи

Во вторник, 22 апреля, в Красноярском районе Самарской области произошел природный пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в районе с. Киндяково поступило в 14:26. К этому времени там горело 2 га сухой травы и два дачных дома.

Пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 79 человек, в том числе пожарно-спасательный отряд 46 противопожарной службы Самарской области.