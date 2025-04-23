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Жители Поволжья при выборе жилья чаще всего смотрят на стоимость, инфраструктуру и логистику

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС сообщает об итогах исследования планов россиян по приобретению недвижимости на основе данных центра аналитики и исследований МТС AdTech. Жители Приволжского федерального округа чаще всего при выборе жилья смотрят на стоимость, логистику района, наличие инфраструктуры и условия по ипотеке. При этом лишь 6% жителей Приволжского федерального округа задумывается о приобретении жилья в 2025 году

В число важнейших факторов при выборе недвижимости вошли стоимость жилья (91%), район (86%) и наличие инфраструктуры (77%). В меньшей степени будущие покупатели смотрят на внутренний ремонт и бренд застройщика.

Самый популярный вид недвижимости в ПФО — двухкомнатные квартиры и дома. Их планируют купить или уже приобрели в течение года 30% и 24% опрошенных жителей. Наименее популярны квартиры-студии — их выбрали лишь 8% респондентов. В предпочтения преобладает средний ценовой сегмент жилья, который выбрали 54% жителей, эконом-класс набрал 43% откликов.

По данным исследования, почти половина (48%) из тех, кто уже приобрел недвижимость за последний год, использовали собственные накопления для покупки жилья, с привлечением ипотечных средств — 27% респондентов.

"Мы видим, что ситуация на рынке недвижимости заставляет застройщиков становиться более требовательными к результатам рекламных кампаний. С одной стороны — исследование подтверждает спрос на вторичную недвижимость и ориентацию потребителей на средний ценовой сегмент жилья. С другой — фиксирует уменьшение сделок по ипотеке и негативные ощущения россиян о доступности покупки недвижимости. Покупатели и первичной, и вторичной недвижимости будут распределяться на еще более узкие сегменты, с каждым из которых придется выстраивать точечную коммуникацию и искать возможности для более точного таргетинга, например, на базе Big Data", — отмечает коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. Опрос был проведен в марте 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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