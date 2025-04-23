"Авито Авто" запустил бесплатный подбор авто в "Селекте"

Сервис "Селект" от "Авито Авто" получил обновление. Теперь у пользователей есть возможность оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля.

"Автомобильный рынок активно меняется, и всё больше покупателей выбирают онлайн-формат для поиска машины. С момента запуска проекта в августе прошлого года через "Селект" было приобретено более 10 тысяч автомобилей", — отметил руководитель сервиса "Селект" в "Авито Авто" Эдуард Ефремов.

Ранее менеджеры сервиса оказывали поддержку на этапе, когда пользователь определился с понравившимся вариантом. Также они помогали с поиском альтернативы, если выбранное предложение не устроило покупателя по каким-либо параметрам. Новый функционал предоставляет возможность получить профессиональную помощь на самых ранних этапах поиска.

При получении заявки менеджер связывается с пользователем, уточняет все пожелания (марка и модель, предпочтения по техническим характеристикам, бюджету и другим деталям) и подбирает подходящие варианты у дилеров из "Селекта". Как и прежде, клиенты получают бесплатный отчет "Автотеки" для машин с пробегом и возможность забронировать автомобиль онлайн.

Кроме того, увеличилось число регионов, где доступен сервис "Селект". Теперь к ним добавились Калининградская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

"Новые возможности "Селекта" делают процесс покупки автомобиля проще для клиентов. Возможность делегировать подбор машины профессионалу позволяет избежать типичных ошибок. Клиенты получают проверенные варианты, соответствующие их запросам, без необходимости самостоятельно просматривать сотни объявлений. Такой подход снижает уровень стресса и неопределенности при принятии решения о покупке", — считает директор направления автомобилей с пробегом холдинга "Максимум" Александр Кустов.