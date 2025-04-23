Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге "тысячника" в Мадриде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде в одиночном разряде.

В первом круге она неожиданно проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счетом 4:6, 5:7, пишет championat.com.

Севастова не выступала на турнирах WTA с марта 2024 года. Она попала в сетку Мадрида по защищенному рейтингу.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Павлюченкова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету Севастовой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.