Выпускник "Лидеров России" провел в Самаре акцию "Победа каждой семьи"

В преддверии 9 Мая выпускники конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" провели просветительскую акцию "Победа каждой семьи" для российских семей, в том числе участников самого народного проекта — конкурса "Это у нас семейное". К мероприятию, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подключились 20 городов, включая Самару.

Акцию в Самаре провели финалист конкурса "Лидеры Возрождения. Луганская Народная Республика" Дмитрий Калязин и финалист конкурс "Лидеры Россия — 2023" Денис Березовский.

Встреча с участниками мастер-класса состоялась в историческом парке "Россия — моя история" — мультимедийном комплексе, в котором представлена история России с древнейших времен до наших дней.

Для участников акции Дмитрий Калязин провел мастер-класс "Боевая слава", рассказав о том, как и через какие источники искать информацию о родственниках — участниках Великой Отечественной Войны. Денис Березовский провел мастер-класс "Горжусь тобой, Россия!", в котором в формате интерактивной игры — "квиза" рассказал о российский ученых и изобретателях, их трудах и творениях, которые создавали настоящее и будущее не только нашей страны, но и моровой науки и технического прогресса в целом.

"Мастер-класс "Боевая Слава" проекта "Академия Лидерства" клуба "Эльбрус" разработан таким образом, чтобы каждый участник мог не только задуматься о важности сохранения исторической памяти, но и попробовал на практике восстановить достоверные факты о героях Великой Отечественной войны с помощью общедоступных информационных ресурсов. Я считаю, что знание истории героев своей семьи, а значит и нашей родины, напоминают нам о том, что свобода и мир не были данностью — за них заплачено жизнью миллионов людей, наших соотечественников. И только сохраняя память об этом в своем сердце, мы можем уверенно двигаться вперед, создавая будущее!" — отметил Дмитрий Калязин.

"Мастер-класс проводился в форме "квиза" и был посвящен выдающимся достижениям российских ученых и изобретателей. Все участники поделились на команды и в рамках трех туров отвечали на сложные и интересные вопросы ведущего. По итогам мероприятия несколько семей были признаны победителями и призерами, при этом проигравших в этот день конечно же не было. Все участники активно участвовали в обсуждении заданий. В зале царила прекрасная атмосфера соперничества и взаимопомощи", — рассказал Денис Березовский.

Общая просветительская акция объединяет сообщества двух конкурсов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Финалисты конкурса "Это у нас семейное" отметили, что участники проектов президентской платформы заботятся о сохранении исторической памяти и поддерживают семейные традиции празднования 9 Мая.

"День Победы — важная дата для нашей семьи — священное напоминание о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Мы понимаем, что, если не передадим память о Великой Отечественной войне своим детям и внукам, у нас не будет права называться людьми. Мы потеряем свои души. То, что сделали эти святые люди, защитив нашу Родину, наш народ от уничтожения, не дает нам права забывать эту тему и обязывает нас как дань памяти, дань уважения погибшим — сохранить эту память и передать ее следующим поколениям. Мы являемся частью народа и считаем, что каждый человек должен хранить эту память в сердце и передавать другим. Сохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне — почетная, святая обязанность каждого человека, который ощущает себя частью нашего великого народа", — рассказала семья Бербасовых, Бочковых.

В семье победителей конкурса "У нас это семейное" Бербасовых, Бочковых много героев Великой Отечественной Войны: Хованов Семен Петрович, погибший в бою под Орлом в 1942 г., Бочков Федор Петрович и Бербасов Иван Тимофеевич, сдерживавшие натиск японцев на Дальнем Востоке, и Кульберг Оскар Александрович, воевавший в 300 стрелковом полку 7 стрелковой дивизии был награжденн медалью "За боевые заслуги" и орденом Отечественной войны II степени. Бербасов Николай Тимофеевич, гвардии младший сержант, воевал в 39 гвардейском минометном полку, также награжден медалями и орденами. Евстигнеев Василий Иванович воевал в 742 стрелковом полку 164 стрелковой дивизии, а Бербасова Анисия Ивановна служила старшим лейтенантом медицинской службы в санитарном поезде. Свои жизни за победу отдали Ингальт Александр Андреевич, подпольщик. Он был расстрелян фашистами в 1942 году. Евстигнеев Иван Александрович — погиб в бою в 1942 г. в Новгородской области.

"Мы трепетно чтим память о наших предках и их подвигах, стараясь передать эту важную историю младшим поколениям. И даже самый маленький член нашей семьи, Владимир Бербасов, которому всего семь лет, уже выступил на конференции в детском саду с научной работой об истории нашей семьи в годы Великой Отечественной войны. Это не просто дань уважения, это наша обязанность — помнить и передавать память о героизме, чтобы будущие поколения знали, какой ценой была завоевана наша свобода", — подчеркнула семья Бербасовых, Бочковых.

Серия объединяющих патриотических мастер-классов и уроков, нацеленных на укрепление семейных традиций празднования Дня Победы, прошла по всей стране. Выпускники конкурса "Лидеры России", члены Клуба лидеров "Эльбрус" провели их в 20 городах, акция охватила более 500 человек, в том числе 120 семей — участников конкурса "Это у нас семейное".

"В преддверии Дня Победы мы не только празднуем великий подвиг нашего народа, но и вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Многие победители и финалисты конкурса "Лидеры России", члены лидерского сообщества традиционно отмечают эту дату — проводят просветительские мероприятия, вместе возлагают цветы к памятникам и мемориалам. Наши лидеры выступили с инициативой пообщаться с российскими семьями, среди них и участники конкурса "Это у нас семейное". Мы назвали акцию "Победа каждой семьи", ведь в каждой семье России есть свой герой, которым гордятся. К акции подключились 20 городов по всей России — от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. Лидеры поделились опытом и провели патриотические мастер-классы, а семьи рассказали о семейных традициях, связанных с Днем Победы. В таком объединении участников платформы "Россия — страна возможностей" заключена настоящая и уникальная сила сообщества активных и неравнодушных россиян", — подчеркнула заместитель гендиректора платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Встречи с участниками конкурса "Это у нас семейное" состоялись в музеях боевой славы, на исторических площадках, а также в школах и вузах разных российских городов — в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Верхней Пышме, Волгограде, Вологде, Владивостоке, Луганске, Махачкале, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Первоуральске, Петропавловске-Камчатском, Рязани, Самаре, Сосновом Бору, Ханты-Мансийске, Челябинске, Ярославле. Управленцы, члены сообщества клуба Лидеров России "Эльбрус" провели мастер-классы в рамках проекта "Академия лидерства", чтобы передать накопленный опыт и знания российским семьям, помочь им укрепить традиционные ценности, а детям — стать ответственными гражданами.

"Для Клуба лидеров России "Эльбрус" проведение патриотических мастер-классов в рамках всероссийской акции "Победа каждой семьи" — очень важная миссия. За шесть лет работы нашей Академии лидерства мы накопили большой опыт проведения таких уроков, и видим, насколько востребован такой формат и темы встреч среди молодежи. Уверена, что наши мастер-классы "Боевая слава", "Горжусь тобой, Россия", "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" будут полезными для людей разных поколений — участников конкурса "Это у нас семейное". Все идет из семьи. Ценностные ориентиры, с которыми человек идет по жизни, зарождаются именно в семье благодаря ее традициям, бережному отношению к истории предков. Задача — помочь их увидеть, развить. Наша акция, объединившая участников крупных проектов платформы "Россия — страна возможностей" в разных уголках страны, направлена на это. Уверена, участие в ней подтолкнет многих к более глубокому изучению истории своей семьи, нашей страны", — отметила председатель Клуба лидеров России "Эльбрус", депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.