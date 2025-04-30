Самарская делегация стала призером в пилотировании БАС на олимпиаде "IQ ПФО"

В Саранске (Республика Мордовия) на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева прошла X Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".

Республика Мордовия в десятый раз приняла участников и гостей Интеллектуальной олимпиады. Олимпиада зародилась в 2015 г. на молодежном форуме ПФО "иВолга". Проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

В этом году в олимпиаде приняли участие более 400 студентов из 14 регионов Поволжья, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, а также университетов-партнеров Индии и Китая. Десятый сезон "IQ ПФО" включил в себя семь направлений: робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, "Что? Где? Когда?", пилотирование беспилотных авиационных систем (БАС) и программирование БАС.

Для оценки знаний самых эрудированных студентов Приволжья была сформирована профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

Студенты из самарской делегации заняли призовые места по следующим направлениям: Даниил Сумальчиков из Поволжского государственного колледжа занял третье место в направлении "Пилотирование БАС"; Иван Куксов и Егор Леонов из Самарского университета заняли третье место в направлении "Робототехника".

С разницей в один балл делегация Самарской области в общем зачете заняла четвертое место.

На торжественной церемонии закрытия заместитель полпреда Олег Машковцев поблагодарил организаторов олимпиады в лице руководства Республики Мордовия и Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева за подготовку и проведение мероприятия, пожелал участникам успехов в дальнейшем развитии своих профессиональных навыков и способностей.

Представлять самарскую делегацию отправились победители региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО" в составе 18 человек. Руководитель делегации — руководитель проекта "IQ Самара" Илья Анисимов.

В региональных отборочных соревнованиях "IQ ПФО" в Самарской области приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.

"Третий год подряд самарская делегация на "IQ ПФО" входит в топ-5 регионов с наилучшим результатом. Отмечу, что по каждому направлению наши студенты занимают призовые места и входят в пятерку и шестерку сильнейших регионов. В этом году наши ребята по "робототехнике" и "пилотированию БАС" обошли 11 регионов и стали бронзовыми призерами юбилейной олимпиады "IQ ПФО". Благодарим за помощь в подготовке делегации министерство молодежной политики Самарской области", — поделился руководитель самарской делегации Илья Анисимов.