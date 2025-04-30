Самарская делегация стала призером в пилотировании БАС на олимпиаде "IQ ПФО"

В Саранске (Республика Мордовия) на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева прошла X Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".
Республика Мордовия в десятый раз приняла участников и гостей Интеллектуальной олимпиады. Олимпиада зародилась в 2015 г. на молодежном форуме ПФО "иВолга". Проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
В этом году в олимпиаде приняли участие более 400 студентов из 14 регионов Поволжья, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, а также университетов-партнеров Индии и Китая. Десятый сезон "IQ ПФО" включил в себя семь направлений: робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, "Что? Где? Когда?", пилотирование беспилотных авиационных систем (БАС) и программирование БАС.
Для оценки знаний самых эрудированных студентов Приволжья была сформирована профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.
Студенты из самарской делегации заняли призовые места по следующим направлениям: Даниил Сумальчиков из Поволжского государственного колледжа занял третье место в направлении "Пилотирование БАС"; Иван Куксов и Егор Леонов из Самарского университета заняли третье место в направлении "Робототехника".
С разницей в один балл делегация Самарской области в общем зачете заняла четвертое место.
На торжественной церемонии закрытия заместитель полпреда Олег Машковцев поблагодарил организаторов олимпиады в лице руководства Республики Мордовия и Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева за подготовку и проведение мероприятия, пожелал участникам успехов в дальнейшем развитии своих профессиональных навыков и способностей.
Представлять самарскую делегацию отправились победители региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО" в составе 18 человек. Руководитель делегации — руководитель проекта "IQ Самара" Илья Анисимов.
В региональных отборочных соревнованиях "IQ ПФО" в Самарской области приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.
"Третий год подряд самарская делегация на "IQ ПФО" входит в топ-5 регионов с наилучшим результатом. Отмечу, что по каждому направлению наши студенты занимают призовые места и входят в пятерку и шестерку сильнейших регионов. В этом году наши ребята по "робототехнике" и "пилотированию БАС" обошли 11 регионов и стали бронзовыми призерами юбилейной олимпиады "IQ ПФО". Благодарим за помощь в подготовке делегации министерство молодежной политики Самарской области", — поделился руководитель самарской делегации Илья Анисимов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???