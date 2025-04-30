Николаю Тарану возвращают долю в клинике, выведенную на офшор

Финансовый управляющий Николая Тарана пытается включить в конкурсную массу банкрота долю в ООО "СВС", которое выступает юридическим лицом репродуктивной клиники в Самаре.

Общество управляет клиникой репродуктивного здоровья "ЭКО". "СВС", по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит ООО "Люжен" (49%) и основателю офтальмологической клиники "Октопус" Вячеславу Пилягину (23%), а таже Елене Пилягиной (28%).

В учредителях "Люжена" значатся Алена Таран (10%) и Sylvestrus Trading Limited (90%) с Виргинских островов. Финансовый управляющий Дмитрий Лобанов потребовал аннулировать права "Люжен" на долю в "СВС" и признать совладельцем последнего Николая Тарана. Кроме того, оспаривается отчуждение долей в самом ООО "Люжен". 100% этой компании, по мнению управляющего, тоже должно принадлежать банкроту, а доли в обеих организациях необходимо включить в конкурсную массу.

Самарский арбитраж отказал в рассмотрении этих требований, так как Лобанов не представил выписку из официального торгового реестра в отношении Sylvestrus Trading Limited. Апелляционная инстанция указала, что офшор не является участником спора и поэтому в этом документе нет необходимости. Вопрос направлен на новое рассмотрение.

Напомним, бывшего председателя совета директоров АО Банк АВБ Николая Тарана признали банкротом в конце 2023 года. С соответствующим иском обратилось санкт-петербургское ООО "НордСтройТранс". Требования компании составляют 29,5 млн рублей. Правопреемство компании на право взыскания долга пытается оформить Глеб Гордеев. По мнению другого кредитора Тарана - Банка "Траст", Гордеев является аффилированным с должником лицом и преследует цель войти в реестр кредиторов для влияния на ход банкротства. Первые две инстанции посчитали действия Гордеева недобросовестными и отказали. Кассация же обязала пересмотреть его заявление.