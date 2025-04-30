НОВИКОМ развивает партнерство с гарантийными фондами регионов

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) расширяет поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в российских регионах. Банк разместил в депозит средства МКК Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса и подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Саратовской области.

НОВИКОМ системно расширяет географию деятельности не только в регионах присутствия, но и в других субъектах РФ. Примером такого сотрудничества стало заключение соглашения с Гарантийным фондом Саратовской области. В рамках договоренностей НОВИКОМ будет предоставлять финансирование субъектам МСП под поручительства фонда.

Кроме того, банк впервые разместил временно свободные средства МКК Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса. Сделка состоялась в рамках соглашения, которое было подписано в марте на полях промышленной выставки "МашЭкспо Сибирь". Доход, полученный от размещения, позволит организации нарастить поддержку бизнеса в регионе.

"Малое и среднее предпринимательство — наиболее гибкий и быстро растущий сегмент экономики. Для роста и развития ему необходимо финансирование, поэтому бизнес сегодня активно использует меры государственной поддержки, доступ к которым открывают профильные фонды. НОВИКОМ активно наращивает сотрудничество с такими организациями по всей России, расширяя тем самым поддержку МСП", — рассказал старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса банка НОВИКОМ Денис Есипенок.