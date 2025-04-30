Ученый Эмиль Умеров: "Новый способ синтеза керметов позволит сделать экономику более зеленой"

Огонь в душе и прозорливый ум. Эмиль Умеров раскрыл свой творческий потенциал, став ведущим научным сотрудником кафедры "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" Самарского политеха. Вместе с командой единомышленников он разработал новый энергоэффективный способ синтеза керметов. Эти особо твердые материалы можно применять в различных сферах, что позволит сделать нашу жизнь удобнее и безопаснее, а также существенно повысить эффективность экономики. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" Эмиль Умеров рассказал, как пришел в науку и что мечтает сделать для мира.

"Я вырос в простой семье: мама — учитель, папа — электрик. Тяга к науке была с детства. Но изначально мечтал стать археологом. Читал книги из серии "Я познаю мир" про животных, археологию, физику, древние цивилизации, медицину, астрономию. Меня увлекала история науки: как она развивалась, какие исследования проводились. Думаю, это и предопределило мой путь", — рассказывает Эмиль.

Вкус к науке будущий ученый почувствовал в старших классах, приняв участие в городских олимпиадах по математике и физике. К своему удивлению он занял призовые места, хотя никак не готовился, и почувствовал свой потенциал:

"В олимпиадных задачах важен сам процесс решения, его оригинальность, а не ответ. Оценивается мышление человека. Мне это очень понравилось, и я решил, что надо себя попробовать в технических науках (физике, математике). Там есть творческий процесс. Можно что-то изобрести, улучшить, опираясь на законы физики".

После окончания школы Эмиль поступил на нефтетехнологический факультет СамГТУ, так как он был одним из самых серьезных и конкурентных на тот момент. Там ему удалось реализовать свой первый исследовательский проект в рамках подготовки дипломной работы, которая была высоко оценена.

Получив степень бакалавра, Эмиль решил пойти в магистратуру и выбрал материаловедение, оценив перспективность направления. Ведь в промышленности всегда есть спрос на создание новых материалов, способных сэкономить ресурсы и повысить экологичность производства. В этом студент убедился, поработав инженером на Новокуйбышевском НПЗ. Полученный опыт помог ему сделать окончательный выбор в пользу научной деятельности. Ключевым фактором стало стремление проявить свое творческое начало и создавать то, что позволит повысить эффективность производства в различных сферах.

В СамГТУ заинтересованность Эмиля оценили по достоинству. Его пригласили проводить исследования по взаимодействию керамических материалов с жидкими металлами в рамках гранта, что задало направление для его дальнейшей научной деятельности. Увлеченность и внимание к деталям помогли ученому за последние 8 лет вывести эту работу на новый уровень. Он создал новый энергоэффективный способ синтеза керамико-металлических композиционных материалов:

"Я заметил, что пористая керамика при высокой температуре самопроизвольно впитывает в себя жидкий металл, как губка — воду. Подумал, что если добавить больше металла, то можно пропитать все поры керамического тела и таким образом сделать высокопрочный материал. Мой научный руководитель согласился, и мы попробовали. Механика очень проста. Плавим металл в печи и заливаем им керамику, полученную методом высокотемпературного синтеза. Производится этот процесс на огнестойкой основе (песке). Гипотеза подтвердилась. Оказалось, что такого еще никто не делал. Мы оформили патент, получили гранты (сначала от РФФИ, затем — от РНФ), начали делать композиты на основе различных металлов. Ведь именно от вида металла зависят свойства получаемого материала и сфера применения: алюминий и медь хороши для электропроводности, титан и олово — для медицины, железо и сталь — для создания высокопрочного оборудования".

Ключевой особенностью керметов является их износостойкость. За счет высокой доли содержания керамики снижаются потери на трение и увеличиваются показатели коррозийной стойкости. А значит, изготовленные из такого материала детали и оборудование будут служить дольше.

"Применение керметов позволит увеличить эффективность экономики в целом. Ведь только на трении теряется до 5-10% мирового ВВП. Это триллионы долларов, которые могут быть использованы во благо людей, — считает ученый. — Наша методика может стать основой для новых энергоэффективных технологий получения керметов, которые найдут применение при изготовлении электроконтактов, электродов, деталей триботехнического назначения, защитных материалов для ядерной энергетики, костных имплантатов нового поколения и многого другого".

Сейчас команда Эмиля проводит испытания композитов по различным направлениям. В частности, удалось получить хорошие результаты по материалам на основе алюминия:

"Мы испытывали композит в лабораторных условиях с точки зрения применения для производства электроконтактов поездов в метро. Материал показал высокую износостойкость — примерно в 7 раз выше, чем существующий стальной. Электропроводность тоже вырастает в разы. Да, композит будет стоить примерно в два раза дороже, но технико-экономический эффект от его применения будет значительно выше. Сейчас мы обсуждаем возможность проведения натурных экспериментов на реальном поезде метро, вероятно, в Самаре".

Также ученые обсуждают взаимодействие с Самарским государственным медицинским университетом. Интерес вуза связан с исследованиями применения керметов на основе титана и олова в качестве костных имплантов для лицевой хирургии, крупных суставов, а также в стоматологии.

"Конечной целью нашей работы является практическое применение керметов. Мы продолжаем исследования по применению разработанного способа для производства конкретных изделий, чтобы наши материалы использовались в метро и на заводах, чтобы помогали людям решать проблемы со здоровьем и возвращали их к нормальной жизни. Самое приятное для ученого, инженера — ощущать, что ты приносишь пользу миру", — отметил Эмиль.

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