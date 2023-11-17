Николая Тарана признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области 13 ноября признал бывшего председателя совета директоров АО Банк АВБ Николая Тарана банкротом и ввел процедуру реализации имущества на четыре месяца.

С иском о банкротстве обратилось санкт-петербургское ООО "НордСтройТранс". Требования компании составляют 29,5 млн рублей. "Представитель должника в судебном заседании пояснил, что требования к должнику предъявляются в значительном размере, финансовая возможность погашения отсутствует", — говорится в определении.

Также в число кредиторов с суммой 113 млрд руб. намерено попасть ПАО Банк "Траст". Такая внушительная цифра фигурирует в другом деле о солидарном взыскании убытков, причиненных действиями контролировавших АО Банк АВБ лиц. Заседание в Арбитражном суде Москвы по этому заявлению шло в закрытом режиме. Известно лишь, что суд частично удовлетворил требования банка "Траст".

В банке "Траст" считают "НордСтройТранс" аффилированным Николаю Тарану. Кроме того, кредитная организация пыталась утвердить "своего" финансового управляющего должнику, однако суд отклонил это предложение и выбрал кандидатуру истца.

Напомним, что Николая Тарана и экс-президента АВБ Елену Казымову объявили в розыск и заочно предъявили обвинение по факту хищения в особо крупном размере денег банка и их легализации. По оперативным данным, подозреваемый может находиться за границей.