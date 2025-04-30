Авито Работа: с начала 2025 года намечается тренд на восстановление соискательской активности

Авито Работа представляет первый аналитический обзор рынка труда, основанный на данных платформы, опросах соискателей и статистике официальных источников. Дайджест поможет работодателям строить HR-стратегии и решать ежедневные задачи, опираясь на прикладные рекомендации и актуальную аналитику.

В выпуске рассмотрены ключевые макротренды, включая кадровый дефицит, намечающийся тренд на восстановление активности соискателей, изменения в стратегиях подбора персонала и рост интереса к подработке. В дальнейшем обзоры будут выходить ежеквартально с фокусом на отраслевые тренды, поведение соискателей и работодателей, а также актуальные данные по спросу и предложению на рабочую силу.

Возвращение "допандемийных" стратегий поиска работы

В I квартале 2025 года на рынке труда зафиксирован рост активности соискателей — впервые за несколько лет динамика напоминает тенденции 2020–2021 годов. Однако в отличие от вынужденных изменений допандемийного периода, текущий тренд отражает осознанные карьерные решения кандидатов и их стремление к улучшению условий труда. Но, несмотря на это, кадровый дефицит на российском рынке труда сохраняется.

Число новых вакансий продолжает увеличиваться, хотя темпы роста несколько замедлились. В I квартале 2025 года количество предложений от работодателей на Авито Работе выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — этот показатель ниже среднегодовых значений предыдущих лет.

Эти изменения происходят на фоне структурных сдвигов: "синие воротнички" составляют 49% занятых, при этом наибольший спрос наблюдается в логистике (+34% вакансий для водителей и курьеров), пищевом производстве (+24%) и рознице (+8%). В то же время строительство (-19%), складская логистика (-15%), автосервисы (-13%) демонстрируют отрицательную динамику. Офисные направления показывают разнонаправленную динамику: спрос на специалистов по продажам вырос на 17%, тогда как количество вакансий для IT-специалистов и HR сократилось на 2% и 5% соответственно.

Компании трансформируют подход к найму: теперь вакансия — это продукт, а HR-бренд — конкурентное преимущество

Акцент смещается на репутацию: работодатели развивают корпоративные соцсети, инвестируют в профессиональный рост сотрудников и продвигают ценности компании. Вакансии эволюционируют из формальных списков в привлекательные карьерные предложения: упор делается на возможностях роста, бонусах и рабочей атмосфере. Так, Авито Работа внедрила брендспейсы — лендинги для презентации HR-бренда, которые позволяют работодателям не только размещать вакансии, но и рассказывать о карьерных возможностях и преимуществах работы в компании. Дополнительно на платформе появились широкоформатные медийные баннеры для привлечения внимания соискателей к вакансиям. Они ведут на сайт работодателя или на страницу бренда внутри "Авито" способствуют росту узнаваемости HR-бренда.

Анализ данных подтверждает, что работодатели расширяют пакеты бонусов и льгот, причем для "синих" и "белых воротничков" эти предложения существенно различаются. Для рабочих специальностей наиболее распространены: бесплатная униформа (60% вакансий), скидки в компании (37%), зоны отдыха (24%) и питание (18%). Офисные сотрудники чаще получают предложения по обучению (45%), корпоративным скидкам (25%) и компенсации мобильной связи (15%).

Эти тенденции отражают качественный сдвиг на рынке труда: конкуренция за таланты теперь строится на комплексных HR-стратегиях. Работодатели, которые внедряют гибкие графики, уделяют внимание развитию сотрудников и создают комфортные условия труда, получают существенное преимущество. В перспективе ожидается, что маркетинговый подход к найму станет стандартом на рынке труда.

Компании ускоряют процесс трудоустройства: время на поиск работы сокращается

Рынок труда становится динамичнее. По данным опроса Авито Работы за 2024 год, 29% россиян выходили на новое место работы менее чем за 2 недели, а еще 25% — в течение месяца. Высокие темпы найма связаны с кадровым дефицитом: работодатели снижают требования к кандидатам и принимают решения быстрее, поскольку затянутый процесс подбора персонала негативно сказывается на эффективности бизнеса.

Автоматизация рекрутинга, в том числе внедрение чат-ботов, позволяет быстро отсеивать неподходящих кандидатов и ускорять процесс собеседований, что особенно актуально в массовом подборе, например, в ритейле и логистике. Однако сам факт ускорения трудоустройства говорит о том, что рынок труда адаптируется к новым реалиям и становится более мобильным.

Новая эра гибкой занятости и расширение границ найма

Параллельно с ускорением процессов наблюдается бум альтернативных форматов работы. В 2024 году 51% россиян подрабатывали, а еще 31% рассматривают такую возможность в 2025 году. Этот спрос формирует новые ожидания соискателей: они ищут гибкие графики, краткосрочные проекты и возможность совмещать несколько профессий.

При этом компании адаптируются к изменившейся ситуации и расширяют воронку найма. Работодатели стали чаще привлекать кандидатов, которые раньше были менее активны на рынке труда. Например, в марте 2025 года доля вакансий с пометкой "для студентов", составила 38% среди всех вакансий, "для пенсионеров" — 19%, а "для соискателей старше 45 лет" — 48%. Это говорит о смене парадигмы в рекрутинге: вместо поиска "идеального кандидата" компании сосредотачиваются на снижении барьеров при приеме на работу и разработке адаптационных программ.

Подобная трансформация создает более инклюзивную и мобильную экосистему труда, где выигрывают как соискатели, так и работодатели.

"HR-аналитика сегодня — это не просто сбор данных, а инструмент стратегического управления. На примере 2025 года видно, как восстановление активности соискателей меняет баланс рынка: работодатели, опирающиеся на данные, быстрее адаптируются к дефициту кадров и новым запросам кандидатов. Глубокий анализ — от макротрендов до поведенческих паттернов — позволяет не только реагировать на изменения, но и формировать их, превращая HR из поддерживающей функции в драйвер роста бизнеса", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

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