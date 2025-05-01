В Самаре произошел крупный пожар в расселенном доме

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В среду, 30 апреля, в 20:26 в Самаре поступило сообщение о пожаре в расселенном доме по адресу ул. Свободы, 142.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области