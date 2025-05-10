Избили знакомую и ее 80-летнюю мать: Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с женской дракой в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий двумя жительницами Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), по факту совершения противоправных действий двумя жительницами Сызрани Самарской области.

По данным следствия, 6 мая в результате конфликта на почве личной неприязни две женщины жестоко избили свою знакомую и ее 80-летнюю мать. Обе пострадавшие получили многочисленные ушибы и сотрясения головного мозга.

"Указанное происшествие освещается в СМИ. Отмечается, что ранее нападавшие высказывали угрозы в адрес женщин, принуждая их продать свой земельный участок и сменить место жительства", — отмечается в сообщении.

Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.